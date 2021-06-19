Büyükşehir'in Müzisyenlere Desteği Devam Ediyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin düzenlediği sosyal mesafeli konserler devam ediyor. Pandemi döneminde oldukça zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak amacıyla başlatılan konser etkinlikleri Halkkent'te de kurulan sahne ile 4 noktaya taşındı.

Halkkent'ten de müzik sesleri yükseldi Marina Akustik Sahne, Atatürk Parkı Park Kafe Yanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bakkal Kafe yanına ek olarak Toroslar Halkkent Turgut Özal Bulvarı'na kurulan sahneler sayesinde Toroslar'dan da müzik sesleri yükseldi. Halkkent'te kurulan sahnede ilk olarak Grup Sibemol, Grup Divane ve Fasıl 33 performanslarını sergiledi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen konserler sayesinde müzisyenler pandeminin getirdiği ekonomik zorluğu bir nebze de olsa atarken vatandaşlar da keyifli vakit geçiriyor.

Konserler devam edecek, müzisyenlere destek sürecek

19 Haziran'da Marina Akustik Sahne'de 17: 00'de Zaferenofficial, 18. 30'da Grup Balaban, 20. 00'de AG Band, Büyükşehir Belediyesi Bakkal Kafe yanında (uçak maketi civarı) 17: 00'de Grup Arpej, 18. 30'da Esrarengiz ve 20. 00'de Sanat Sokağı sahne alacak.

Atatürk Parkı Park Kafe yanında kurulacak sahnede 16. 30'da Grup Mango, 18. 00'de Grup Flash, 19. 30'da Grup Şafak, Halkkent Turgut Özal Bulvarı üzeri Devlet Parkı'na kurulacak sahnede 16: 30'da Kırık Sazlar, 18: 00'de Güneş Korosu, 19: 30'da Demir & Orkestrası şarkılarını seslendirecek.

Yayın Tarihi: 19. 6. 2021 09: 41: 10