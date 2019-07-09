Büyükşehir'in okçuları Türkiye rekoru kırdı

Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda yapılan ve milli takım seçmeleri niteliğindeki şampiyonada yarışan Makaralı Yay Yıldız Kız Takımı (Sevda Yaka, Hazal Burun, Songül Lök) altın madalya kazanırken, Makaralı Yay Genç Erkeklerde Emircan Haney altın madalya, Makaralı Yay Yıldız Kızlarda ise Hazal Burun...

Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda yapılan ve milli takım seçmeleri niteliğindeki şampiyonada yarışan Makaralı Yay Yıldız Kız Takımı (Sevda Yaka, Hazal Burun, Songül Lök) altın madalya kazanırken, Makaralı Yay Genç Erkeklerde Emircan Haney altın madalya, Makaralı Yay Yıldız Kızlarda ise Hazal Burun gümüş madalya kazandı.



2019 Yıldızlar, Gençler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Büyükşehir sporcuları Emircan Haney ve Hazal Burun İspanya'nın Madrid şehrinde yapılacak olan Yıldızlar, Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek ve Milli Takımda yer almak üzere 12 Temmuzda Milli Takım Kampı'na katılacak. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek

Güzel model Kendall Jenner, bikinili videosuyla sosyal medya akımına dahil oldu!

Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı

Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda!