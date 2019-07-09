Büyükşehir'in okçuları Türkiye rekoru kırdı
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Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda yapılan ve milli takım seçmeleri niteliğindeki şampiyonada yarışan Makaralı Yay Yıldız Kız Takımı (Sevda Yaka, Hazal Burun, Songül Lök) altın madalya kazanırken, Makaralı Yay Genç Erkeklerde Emircan Haney altın madalya, Makaralı Yay Yıldız Kızlarda ise Hazal Burun...
Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda yapılan ve milli takım seçmeleri niteliğindeki şampiyonada yarışan Makaralı Yay Yıldız Kız Takımı (Sevda Yaka, Hazal Burun, Songül Lök) altın madalya kazanırken, Makaralı Yay Genç Erkeklerde Emircan Haney altın madalya, Makaralı Yay Yıldız Kızlarda ise Hazal Burun gümüş madalya kazandı. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:21 Kaynak: İHA
2019 Yıldızlar, Gençler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Büyükşehir sporcuları Emircan Haney ve Hazal Burun İspanya'nın Madrid şehrinde yapılacak olan Yıldızlar, Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek ve Milli Takımda yer almak üzere 12 Temmuzda Milli Takım Kampı'na katılacak. - MUĞLA
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