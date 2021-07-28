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Büyükşehir'in ortağı olduğu Horizon Projesi'ne AB Desteği - Son Dakika

Büyükşehir'in ortağı olduğu Horizon Projesi'ne AB Desteği

28.07.2021 14:50
Büyükşehir'in ortağı olduğu Horizon Projesi'ne AB Desteği, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Horizon 2020 Era-Net Cofund Projesi kapsamında Konya'daki dezavantajlı gruplara yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapılacak.

Avrupa Birliği Horizon 2020'nin kentsel hareketlilik, erişilebilirlik ve bağlanabilirlik alanında bir çağrısı olan ERA-NET Cofund desteğine, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de proje ortağı olduğu ve kısa adı JUSTICE olan "Kapsayıcı Bir Sehir Modeli Elde Etmek İçin Kentsel Morfoloji, Zaman-Mekânsal, Sosyo-Bilişsel Erişebilirliğe Katılım Projesi" 1 milyon 96 bin avroluk bütçe ile desteklenecek.

Konya, Brüksel ve Strazburg'tan ortakların bulunduğu projede, üç şehirde bulunan fiziksel engelliler, görme engelliler, yaşlılar ve düşük gelir gruplarının toplu ulaşıma ve sosyal alanlara erişilebilirlik seviyeleri üzerine araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştirilecek. Üç şehirde ortak olarak hazırlanacak anketlerle durum tespitleri, bu tespitlerin analizleri, yorumları ve karşılaştırmaları yapılarak elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli uygulamalar hayata geçirilecek. Proje sonucunda yapılacak akademik yayınlar ve halka yönelik toplantılarla üç şehir için dijital erişilebilirlik atlası oluşturulacak. Konya'da ise görme engellilerin toplu ulaşımda erişilebilirliğini artıracak bir uygulama gerçekleştirilecek.

16 ülkeden 15 projenin desteklendiği Horizon 2020 Era-Net Cofund çağrısı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın proje yürütücüsü olduğu çalışmaya Necmettin Erbakan Üniversitesi de yerel proje ortağı olarak katılıyor. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bu projede; Yaş Almışlara Destek Merkezi, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi ile Dost Eli Derneği de destek veriyor.

Projenin yurtdışı ortakları arasında ise Strazburg Üniversitesi Kent ve Çevre Laboratuvarı, Louvain Üniversitesi Bölgesel Eylem Araştırma ve Çalışma Merkezi, Brüksel Serbest Üniversitesi, Strazburg Üniversitesi Spor ve Sosyal Bilimler Merkezi, STIB Brüksel Toplu Ulaşım Kurumu, Brüksel Valon Bölgesi Erişilebilirlik Topluluğu ve Strazburg Toplu Ulaşım Şirketi yer alıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan ve 36 ay sürecek projede bütün proje ortakların ve paydaşların katılımı ile online olarak proje açılış toplantısı gerçekleştirildi. Konya'daki paydaşlar, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda bir araya gelerek uluslararası proje paydaşları ile online toplantıya katılım sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Brüksel, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in ortağı olduğu Horizon Projesi'ne AB Desteği - Son Dakika


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