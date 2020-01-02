Büyükşehir'in personel eğitimleri farklılaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in personel eğitimleri farklılaşıyor - Son Dakika

Büyükşehir'in personel eğitimleri farklılaşıyor

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmet kalitesini yukarılara çekmek amacıyla personel eğitimlerinde farklılığa gitti.

Büyükşehir'in personel eğitimleri farklılaşıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmet kalitesini yukarılara çekmek amacıyla personel eğitimlerinde farklılığa gitti. Yeni uygulamayla Yaşayarak Öğrenme Metodu kullanılacak, daha hızlı ve sağlıklı eğitim verilecek.


Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından personel eğitimlerine devam ediliyor. Hızlı, kaliteli ve istikrarlı hizmeti kendine hedef edinen büyükşehir, bu doğrultuda personel eğitimlerinde değişikliğe gitti. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi personeline Gaziantep Ortak Akıl Platformu (GOAP) Hizmet Binası'nda "Motivasyon Eğitimleri" verildi.


Eğitimlerde, başta takım çalışması, iletişim, sosyalleşme, hızlı düşünme ve problem çözme yeteneklerini içeren uygulamalı bilgiler paylaşıldı, eğlenceli oyunlarla farkındalıklar oluşturuldu. Eğitimler boyunca her aktivite sonrası yapılan geribildirimler; hem sosyal yaşantıda hem de iş hayatında karşılaşılan gelişim alanları entegre edilerek, bireysel hedeflerle kurum hedeflerinin ortak bir zeminde buluşturulması açısından örnekler verildi.


"Motivasyonel Eğitimler" kapsamında farklılaştırılan yeni eğitim konsepti, ilk olarak "Engelsiz Yaşam Merkezi" personeliyle gerçekleşti. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı
İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

Son Dakika Haberleri
19:18 Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı - Son Dakika
19:16 Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Son Dakika
19:15 Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cü Harun Çelik polise teslim edildi - Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
19:13 Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
18:34 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 19:20:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'in personel eğitimleri farklılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]