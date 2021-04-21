Büyükşehir'in prestijli projeleri yükseliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın prestijli projelerinden olan ve kısa süre önce temelleri atılan Hasta Yakını Misafirhanesi, 2 ayrı Kapalı Tenis Kortu ve Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Salonu'nun inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, "Hiçbirinde bir sıkıntı yok, hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu tesislerimiz faaliyete geçecek" dedi.

Geçtiğimiz aylarda temelleri atılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engelli ve engelsiz ayrımı olmaksızın spor için var olan engelleri ortadan kaldıracak şekilde projelendirdiği spor salonu ile 2 adet kapalı tenis kortları ve yatarak tedavi gören hasta yakınları için şehre kazandırılacak Hasta Yakını Misafirhanesi'nin inşat çalışmalarında kısa sürede büyük yol alındı.

Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde yer alan ve bünyesinde bay-bayan soyunma-wc-duşları ve idari ofisleri bulunan spor salonu ile 2 adet tenis kortu bulunan kapalı tenis kortu inşaatı hızla yükseliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, prestij yatırımları sahada denetleyerek, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'dan inşaatların son durumu hakkında bilgiler aldı. İncelemelerde, Başkan Büyükkılıç'a, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayarak, "Hatırlanacağı üzere daha önce temelini attığımız spor salonumuz, 2 tane kapalı tenis kortumuz ve en önemlisi hasta yakınlarını misafir edeceğimiz misafirhanemizin inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Hiçbirinde bir sıkıntı yok, hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu tesislerimizin faaliyete geçeceğini buradan paylaşmak istiyorum. Emeği geçenlere, yüklenici firmamıza teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

TENİS KORTLARI VE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ SPOR SALONU

Her bir tenis kortu 665 metrekareye sahip olan ve inşaat alanı bin 450 metrekarede hummalı ve özverili şekilde devam eden 2 adet kapalı tenis kortu projesi yaklaşık 3 milyon 189 bin liraya mal olacak. Projede bay-bayan soyunma odaları, duş kabinleri ve idari ofisler bulunacak. 2 milyon 140 bin liraya mal olacak Engelsiz Yaşam Merkezi Spor Salonu da bin metrekare inşaat alanında, hem engelli vatandaşlara engelsiz koşul oluşturacak, hem de normal vatandaşların da burada hizmet almasına fırsat verecek. Projede kapalı voleybol, hentbol ve basketbol sahası, tribün-seyirci izleme alanı, antrenman salonu, bay-bayan soyunma-wc-duş kabinleri ve idari ofisler bulunacak.

SOSYAL DONANIMLI MİSAFİRHANE

Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla projelendirilen ve inşaat çalışmaları devam eden Hasta Yakını Misafirhanesi projesinde ise bina oturum alanı 500 metrekare, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare. Hasta Yakını Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası 6 adet engelli konaklama odası bulunacak misafirhanede, toplam 24 adet oda yer alacak. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken, cephede mantolama cephe sistemi kullanılacak.

Türkiye'ye örnek gösterilecek bu önemli projelerin kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. - KAYSERİ