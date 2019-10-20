Büyükşehir'in projeleri için MARKA desteği

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Yönetim Kurulu'nun Kocaeli'de gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.



2020 yatırım planlamasının yapıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin Sakarya'da gerçekleştireceği yatırımlara ilişkin de gelişmeler yaşandı. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ile Çocuk Akademisi projelerinin destek kapsamına alınması masaya yatırıldı. Başkan Ekrem Yüce, yaptığı değerlendirmede toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, destek kapsamına alınan çalışmaların Sakarya'ya büyük değer katacağını söyledi.



MARKA toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yönetim kurulu toplantısına katıldık. Sakaryamıza değer katacağına inandığımız çalışmalar MARKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunulacak ve inşallah sonucunda destek kapsamına alınacak. Kalkınma ajansımızın 2020 yatırım planına dahil edilen projelerimizi merkezi hükümetimizin destekleri ile hızla şehrimize kazandırmak istiyoruz. Rabbim şehrimiz için hayırlı sonuçların oluşmasını nasip etsin" dedi.



Şehre değer katacak çalışmalar ile vatandaşlara dokunacaklarını ifade eden Başkan Yüce, "Tüm çabamız Sakarya'nın geleceğinde iz bırakmak ve hayırla anılmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. MARKA 2020 yatırım planına alınan Çocuk Akademisi ile geleceğimiz olan çocuklarımıza en büyük çalışmamız olacak. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin desteklenmesi ve ihtiyacı olan özel eğitimi almasını sağlayacağız. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi şehrimizin tarım konusunda iddiasını kuvvetlendirecek, üreticimize katkı sunacaktır. İnşallah hayırlı neticeleri de alacak, şehrimize hediye edeceğimiz çalışmaları hızla tamamlayacağız" diye konuştu. - SAKARYA