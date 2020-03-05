Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Konyaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Konyaspor - Son Dakika Spor

Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Konyaspor

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı bu hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Büyükşehir'in rakibi deplasmanda Konyaspor, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı bu hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.


Büyükşehir Belediyesinde sakatlıklarından geri dönen oyuncular geçen hafta lider Petkim'i mağlup etti. Geçen hafta Petkim maçında benchten gelerek çok büyük katkı veren Berkay Genç maç hakkında, "Sakatlıklar ile mücadele ettiğimiz süreçten bu zamana kadar hep aynı disiplinle çalıştık. Ki dönen arkadaşlarımızın geri dönüş disiplinleri de bu takımı ne kadar benimsediğimizi gösteriyordur. Petkim maçı başta bize ve sonra taraftarlarımıza büyük moral oldu. Önümüzde önemli bir kırılma maçı var. Konyaspor maçını da kazanıp, yükselişe geçmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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