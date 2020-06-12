Büyükşehir'in Sakız koyunu desteği sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir'in Sakız koyunu desteği sürüyor

Büyükşehir'in Sakız koyunu desteği sürüyor Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Aile Tipi Koyunculuk" projesi beşinci yılında devam ediyor.

Büyükşehir'in Sakız koyunu desteği sürüyor

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Aile Tipi Koyunculuk" projesi beşinci yılında devam ediyor. Proje kapsamında yılın ilk dağıtımıyla yüzlerce sakız koçu üreticiye teslim ediliyor.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticiyi desteklemek adına sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aile Tipi Koyunculuk Projesi'ni de hız kesmeden sürdürüyor. Daha öncesinde Sakız Koyunu Çiftliği'nde yapılan dağıtımlar korona virüs tedbirleri nedeniyle üreticilerin evleri tek tek gezilerek yapılıyor.

"Aydın'da koyun sayısını artırdık"

Üreticiyi destekleme projelerinde ekonomi, sürdürülebilirlik ve verimlilik esasları ile yola çıktıklarını, bilimsel verilerle çalışmalarına yön verdiklerine dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, "Üreticimizin daha fazla kazanması ve sürüsüyle kimseye muhtaç olmadan ekonomiye katkı sağlayabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koç desteklemesiyle Aydın'da sakız koyunu sayısını oldukça artırdık. Bu desteklemelerde de kadın üreticilerimize öncelik veriyoruz. Aldığımız geri dönüşler de gösteriyor ki bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Dağıttığımız sakız koçları üreticilerimize hayırlı olsun, kazançlarının bereketini arttırsın" ifadelerini kullandı.

"Koç desteklemesiyle şimdiye kadar 12 bin kuzu elde edildi"

Koç desteklemesinin çoklu doğum oranı yüksek olan sakız koyunu sayısının arttırılması için olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner hekimlerinden Murathan Tan, "Aile Tipi Koyunculuk Projesi'ne 2015 yılında 150 adet damızlık sakız koyunu ile başlandı. İki dişi bir erkek sakız koyunu desteklemesinde düzenli geliri olmayan, 30 dönüm ve üzeri arazisi olmayan, herhangi bir hayvancılık faaliyeti yürütmeyen, köylerde yaşayan kadınlar öncelikli olarak bu koyunları hibe ediyoruz. Projenin amacı, üretimden çekilmiş, hayvancılık faaliyetini bitirmiş olan aileleri tekrar üretime kazandırmak ve hayvancılık faaliyetleri içerisinde bulundurmaktır. Koç desteklemesini de sürülerini sakız koyununa çevirmek isteyen üreticilere yapıyoruz. Bu desteklemeyi 25 baş ve üzerinde koyunu olan üreticilere yapıyoruz. Dağıtımları ise desteklemeye hak kazanan aileleri çiftliğimize davet edip, kura çekerek bir şenlik havasında oluyordu. Ancak korona virüs sebebiyle kendi imkanlarımızla bütün üreticilerin evlerine teslim edeceğiz. Bugüne kadar sadece damızlık sakız koçu desteklerimizde 12 bin kuzu sayısına ulaştık. Desteklemelerimiz sonbahar aylarında da devam edecek" dedi.

"Üreticiler desteklendiği için mutlu"

Koç desteğinde bulunulan üreticilerden olan Güler Kaya, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun desteği ile sakız koçu aldıklarını, bundan sonra ikiz-üçüz- dördüz doğumların artmasını beklediklerini belirterek "Sakız koçumuzla beraber bizim koyunlarımız da sakız koyunu olacak. İkiz kuzularımız olacak ve biz de mutlu olacağız. Başkan Özlem Çerçioğlu'ndan Allah razı olsun" dedi.

Proje kapsamında koçunu teslim alan Ahmet İnan ise sakız koçunu almanın şaşkınlığını yaşarken şunları söyledi; "Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Kura çekilmiş ve şans eseri bizde çıkmışız. Sakız koyununu tercih etmemin nedeni daha çok ikiz ve üçüz yavrulaması, süt veriminin ve koyunun ağırlığının yüksek olması. Doğacak olan kuzuların dişilerini satmayı düşünmüyorum, çünkü üretmek için başvurdum. O kadar mutlu oldum ki, aklıma gelmezdi böyle bir şey olacağı. Teşekkür ederim Özlem Hanım'a. Koyunculuğa başlayalı 15 yıl olacak, inşallah bir 15 yıl daha devam eder"

'Bana katkısı çok oldu'

Yaklaşık 2 yıl önce koç desteğinden faydalanan ve sakız koyunundan yüksek verim aldığını belirten üretici Zafer Yaman, "Şimdiye kadar 60-65 tane kuzu aldım. Irkı da güzel olduğu için memnunum. Normal koçlarım da var ama bu koçta verimlilik daha yüksek. Eti ve sütü çok olduğu için de bana katkısı çok oldu. Daha önce başka bir koçum vardı sattım, sürümün devamını sakız koçu ile devam ettirmek istiyorum" dedi.

Büyükşehir'in Sakız koyunu desteği sürüyor

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in Sakız koyunu desteği sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

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