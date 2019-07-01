Büyükşehir'in şampiyona başarısı
2 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi sporcuları 2 altın ile 1 bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:49 Kaynak: Bültenler
Önceki gün Gaziantep'te 3'cü kez düzenlenen şampiyonada 2 altın ile 1 bronz madalya kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı sporculara aynı zamanda milli takımlar aday kadrosuna seçildiler. Sporcular ağustos ayında milli takımlar seçmelerine gidecekler.
BÜYÜKŞEHİR'İN KARATECİLERİ MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA
Birinci olan sporcuların dünya şampiyonası seçmelerine katılacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Antrenörü Abdülkadir Akkurt, 2'ci ile 3'cü olanların ise milli takım seçmelerine katılabileceklerini söyledi. Akkurt, 54 kentin içinde Gaziantep olarak 5'ci olarak şampiyonayı tamamladıklarını bu durumun da kendileri açısında başarılı olduğunu belirtti. Şampiyonaya katılan bin 600 sporcu arasında 2 altın ile 1 bronz madalya kazandıklarını aktaran Akkurt, bu derecelerin başarılı olduğunu kaydetti.
U21 erkekler 75 kiloda Eren Akkurt ile U1 bayanlar 55 kiloda Esra Karabağ altın, Ümitler 57 kiloda Yusuf Can Tatar ise bronz madalya kazanmıştı.
Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?
Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt!
Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'de bir istifa daha
Ergenekon davasında 4 isme "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet