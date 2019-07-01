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Büyükşehir'in şampiyona başarısı

46 dakika önce

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi sporcuları 2 altın ile 1 bronz madalya kazandı.

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Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi sporcuları 2 altın ile 1 bronz madalya kazandı.

Gaziantep'te üçüncü kez düzenlenen şampiyonada 2 altın ile 1 bronz madalya kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı sporculara aynı zamanda milli takımlar aday kadrosuna da seçildiler. Sporcular ağustos ayında milli takımlar seçmelerine gidecekler.

Büyükşehir'in karetecileri milli takım aday kadrosunda

Birinci olan sporcuların dünya şampiyonası seçmelerine katılacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Antrenörü Abdülkadir Akkurt, ikinci ile üçüncü olanların ise milli takım seçmelerine katılabileceklerini söyledi. Akkurt, 54 kentin içinde Gaziantep'in beşinci olarak şampiyonayı tamamladığını ve bu durumun da kendileri açısında başarılı olduğunu belirtti. Şampiyonaya katılan bin 600 sporcu arasında 2 altın ile 1 bronz madalya kazandıklarını aktardı.

U21 erkekler 75 kiloda Eren Akkurt ile U21 bayanlar 55 kiloda Esra Karabağ altın, Ümitler 57 kiloda Yusuf Can Tatar ise bronz madalya kazanmıştı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
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