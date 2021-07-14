Büyükşehir'in şampiyonu Spor İşleri - Son Dakika

14 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir'in şampiyonu Spor İşleri

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli arasında düzenlenen 'Birimler arası ayak tenisi turnuvasının final maçında Atıksu United'ı 2-1 yenen Spor İşleri2 takımı şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi ve tüm iştirakleri kapsayacak şekilde kurum içi iletişimi güçlendirmek, motivasyonu artırmak, birbirinden uzak çalışan ekiplerin iletişim, güven ve verimini arttırmak amacıyla Atıcılar Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuva final maçı ile tamamlandı. "Haydi Ayaklar Dert Görmesin" temasıyla düzenlenen ve 40 takımda 200 personelin mücadele ettiği turnuvada Atıksu United'ı 2-1 yenen Spor İşleri2 takımı şampiyon oldu. Turnuvanın ikincisi Spor İşleri2, üçüncüsü Destek Hizmetleri ve dördüncüsü de Yol İşleri Şantiyespor takımları oldu.

Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen ve 1 hafta boyunca çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvanın final maçını Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de izledi.

Turnuva sonunda tüm takımlara katılım sertifikaları ve dereceye giren takımlara da kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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