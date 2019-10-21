Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Şampiyonu Yalova ve Aydın'da Gururumuz Oldu
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in Şampiyonu Yalova ve Aydın'da Gururumuz Oldu

Büyükşehir'in Şampiyonu Yalova ve Aydın'da Gururumuz Oldu

53 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun madalya avcısı şampiyon atleti Ahmet Bayram, 19 Ekim'de Yalova'da, 20 Ekim tarihinde ise Aydın'da katıldığı yarışlarda birincilik kürsüsüne çıktı, yine gururumuz oldu.

Büyükşehir'in Şampiyonu Yalova ve Aydın'da Gururumuz Oldu, System.String[]

Birer gün arayla katıldığı yarışlarda birincilik kürsüsüne çıkarak müthiş bir performans gösteren Ahmet Bayram yine büyük alkış aldı.

İlerleyen yaşına rağmen hırsı ve azmiyle gençlere örnek olan ve atletizm branşında başarıdan başarıya koşmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, birer gün arayla katıldığı yarışmalarda yine birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. İlk olarak 19 Ekim Cumartesi günü, Subaşı Belediyesi ve Yalova Üreticileri Birliği tarafından kivi festivali kapsamında organize edilen '10 km Kivi Koşusu'nda genel klasmanda 4'üncü, kendi yaş grubunda ise 1'inci olan şampiyon sporcumuz Ahmet Bayram,toplam 300 sporcunun katıldığı yarışmada 10 kilometreyi 38 dakika 30 saniyede koşarak, birincilik kürsüsüne çıktı.Cumartesi günü Yalova'da katıldığı yarışmanın ardından 20 Ekim Pazar günü soluğu Aydın'da alan Ahmet Bayram, 'Run Aydın Kuşadası Koşusu'nda ise toplam 200 sporcu arasında genelklasmanda 3'üncü, kendi yaş grubunda ise 1'inci oldu.

Ahmet Bayram, Yalova, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:30 Kaynak: Bültenler
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