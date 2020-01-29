Büyükşehir'in satranççısından büyük başarı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü satranç sporcusu Mehmet Salih Karataş 2020 Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda Türkiye sekizincisi olarak milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.



Antalya'da gerçekleştirilen ve bin 874 sporcunun şampiyonluk mücadelesi verdiği şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü satranç sporcusu 11 yaş genel kategoride aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye sekizincisi oldu.



Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda kendi kategorisinde derece elde ederek Milli Takım havuzuna girmeye hak kazanan sporcu Mehmet Salih Karataş ülkemizde gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Yaş Grupları müsabakalarında mücadele edecek. - MUĞLA