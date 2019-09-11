Büyükşehir’in sinyalizasyon çalışmaları sürüyor
20 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem hatlarında devam eden sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarıyla, ulaşımda konforun daha da artacağını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem hatlarında devam eden sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarıyla, ulaşımda konforun daha da artacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:55
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