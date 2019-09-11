Son Dakika Haberleri: Büyükşehir’in sinyalizasyon çalışmaları sürüyor
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Büyükşehir’in sinyalizasyon çalışmaları sürüyor

20 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem hatlarında devam eden sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarıyla, ulaşımda konforun daha da artacağını söyledi.

Büyükşehir’in sinyalizasyon çalışmaları sürüyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem hatlarında devam eden sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarıyla, ulaşımda konforun daha da artacağını söyledi.

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:55 
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