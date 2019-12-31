Büyükşehir'in 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir'in 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi devam ediyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından soğuk hava şartlarında sokakta kalan ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürütülen 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi devam ediyor.

Büyükşehir'in 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi devam ediyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından soğuk hava şartlarında sokakta kalan ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürütülen 'Sokakta Kimse Kalmasın' projesi devam ediyor.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, soğuk hava şartlarının artmasıyla birlikte kimsesiz ve sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirilmesi konusunda hassasiyet çağrısında bulunuldu.


Yapılan açıklamada, "Soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla 'Sokakta Kimse Kalmasın' projemizi başlattık. Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşıyor. Şehir merkezi başta olmak üzere Gar binası, Büyükşehir Terminali, hastaneler ve diğer noktalar 24 saat denetim altında tutuluyor. İhtiyaç sahiplerine daha hızlı ve sağlıklı ulaşım için duyarlı hemşehrilerimizin yardımını bekliyoruz. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin bilgilerini bizimle paylaşabilirler" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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