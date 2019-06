Büyükşehir'in tanıtım filmine 'En İyi Film Ödülü'

Usta Yönetmen Can Saraçoğlu'nun başkanlığında İstanbul Topkapı Sarayı'nda düzenlenen 4. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın tanıtımı için yapılan "Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzü" filmi "Kültür Turizmi" kategorisinde "En İyi Film" ödülüne layık görüldü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın güzelliklerinin tanıtımını her fırsatta en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini söyledi.



Yurtdışından Bulgaristan ve Azerbaycan'dan filmlerin de yarıştığı kategoride "Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzü" filmi onlarca filmin arasından sıyrılarak birinciliği elde etti.



Ödül, İstanbul Topkapı Sarayı'nda düzenlenen törende, Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Daire Başkanlığı'nda çalışan, filmin çekimini ve kurgusunu yapan Sergen Demir ve Ali Katı'ya Can Saraçoğlu tarafından verildi.



Aydın'ı en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu ise çekilen Aydın için çekilen filmin "En İyi Film" ödülünü almasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu Aydın'ın daha iyi tanıtılması için yakın zamanda başka filmlerin de çekileceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

