Büyükşehir'in tarlarında yetişen soğanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

2020 yılı Temmuz ayında belediye meclisinde alınan kararla Büyükşehir Belediyesi ile Alpu, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, ilçe belediyeleri arasında tarım alanlarının üretimde kullanılması için protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında tarıma elverişli olan Büyükşehir Belediyesi arazileri, ilçe belediyeleri tarafından ekildi. Mihalıççık Dümrek'te 30 dönüm araziye ekilen ve daha sonra hasadı yapılan soğanlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımlarının yanında ulaştırılıyor.İmzalanan protokol kapsamında toplanan mahsulün bir kısmının Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildiğini belirten Mihalıççık Belediyesi yetkilileri, kent merkezinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Mihalıççık'ta üretilen soğanların dağıtılmasından mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

İmzalanan protokol kapsamında hem çiftçilerimize hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için işbirliği yapan ilçe belediyelerine teşekkür eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Hizmete açtığımız aşevimiz sayesinde birçok vatandaşımıza her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra yemek yapabilecek durumda olan hemşerilerimize ise erzak dağıtıyoruz. Bu erzak desteğimizin yanında hayata geçirdiğimiz protokol kapsamında Mihalıççık ilçemizde üretilen soğanları da vatandaşlarımıza ulaştırdık. İmkânlarımız dâhilinde ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.