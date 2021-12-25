Büyükşehir'in Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'ndeki Çocuklar Başarıdan Başarıya Koşuyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek amacıyla açtığı teknoloji atölyelerinde, öğrencilerin azimli çalışmalarıyla başarılı sonuçlar alınıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı faaliyet gösteren Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, kısa sürede aldıkları iki ödülün ardından yeni başarılara imza atmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Yeni yarışmalara hazırlanıyorlar Atölyede çalışmalarını gerçekleştiren ortaokul düzeyindeki öğrenciler, 15 Ocak'ta Adana'da yapılacak VEX Robotics Yarışması'na hızlı bir robot tasarlayarak hazırlanıyor. Lise düzeyindeki öğrenciler ise İstanbul'da 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek VEX Robotics Yarışması'na katılacak.

Küresel Sağlık Gaming Hackathonu Oyun Geliştirme Yarışması'na katılan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nin lise düzeyindeki takımı Türkiye 2'nciliği elde etmişti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Eğitimde İnovasyon Derneği ve STEM Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen VEX IQ Challenge Robotik Kodlama Yarışması'na katılan ortaokul düzeyindeki öğrenciler ise uyumlu ve örnek çalışmalarıyla jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

"Önümüzdeki yarışmalarda da iyi bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz" Tarsus Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyesi öğretmenlerinden Bekir Küçükala, öğrencilerle birlikte çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirterek, "Çocuklarla birlikte önümüzde olan yarışmalara hazırlık için robotları yapıyoruz. Daha önce katılmış olduğumuz bir yarışmada bir robotumuz vardı ama bunu daha da geliştirmek için; çocuklarla şu an hız üzerine çalışan bir robot yapıyoruz. Bu takımımızla birlikte önümüzdeki yarışmalarda da iyi bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Teknoloji Atölyesi'ndeki öğrencilerinden Azra Yılmaz, "Takımızla birlikte Ocak ayında yapılacak yarışmaya hazırlanıyoruz, robot tasarlıyoruz. Gelecek haftalarda sosyal sorumluluk projelerine de başlayacağız" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 25. 12. 2021 09: 22: 41