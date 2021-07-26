Ankara Büyükşehir Belediyesinin taşınmazları satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 29 Temmuz'da yapılacak ihaleyle 2 farklı ilçedeki 20 gayrimenkulünü satışa çıkarıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15'i Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'nde, 1'i Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi'nde ve 4'ü ise İncek Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar kapalı zarf usulüyle satılacak.

İhalede Çankaya'daki Karakusunlar Mahallesi'ndeki 3+1 ile 4+1 daireler ve Gölbaşı Kızılcaşar ile İncek mahallelerindeki konut imarlı arsalar peşin ya da banka kredisiyle satın alınabilecek.

İhalede 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak konutlar 145 ve 149 metrekare, 1 milyon 60 bin TL'den başlayan arsalar ise 1326 ve 16 bin 200 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor.

İstekliler, taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına giderek inceleyebilecek. Vatandaşlar, taşınmaz mal satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ise "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek.