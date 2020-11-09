Büyükşehir'in teknik ekibi İzmirde 700 binayı inceledi - Son Dakika

Büyükşehir'in teknik ekibi İzmirde 700 binayı inceledi

09.11.2020 13:58
Büyükşehir'in teknik ekibi İzmirde 700 binayı inceledi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir depreminin ardından deprem bölgesine sevk ettiği 12 kişilik teknik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir depreminin ardından deprem bölgesine sevk ettiği 12 kişilik teknik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler şu ana kadar yaklaşık 700 binada hasar tespit incelemesi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından İzmir'in yaralarını sarmaya devam ediyor. 5 bin kişilik yemek kapasiteli Mobil Aşevi, Bayraklı ilçesinde vatandaşları sıcak yemekle buluşturmaya devam ederken, depremin hemen ardından bölgeye gönderilen teknik ekip de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez ve ilçelere dağlıdılar

6 araçla bölgeye giden 8 inşaat mühendisi, 4 mimardan oluşan 12 kişilik teknik ekip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde İzmir'in merkez mahalleleri ile çevre ilçelerinde görevlendirildi. Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri, şu ana kadar 700'ün üzerinde binayı inceledi. Teknik ekipte görevli personel, binaların risk durumunu belirleyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildiriyor. - ANTALYA

Büyükşehir'in teknik ekibi İzmirde 700 binayı inceledi
Büyükşehir'in teknik ekibi İzmirde 700 binayı inceledi
Büyükşehir'in teknik ekibi İzmirde 700 binayı inceledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in teknik ekibi İzmirde 700 binayı inceledi - Son Dakika


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