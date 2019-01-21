Büyükşehir'in U-15 Futbol Takımı, Bucaspor'u Deplasmanda Geçti

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, Bucaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15,16,17 ve 19 futbol takımları hafta sonunda Bucaspor ile karşılaştı. Cumartesi günü Buca Kaynaklar Tesisleri'nde oynanan maçlarda iki takımın U-15 ve U-16 futbol takımları karşı karşıya geldi. Günün ilk maçında Bucaspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımları arasında oynanan mücadeleyi, gençlerimiz Berke (2) ve Sidarcan'ın golleriyle net bir skorla 3-0 kazandı. Günün ikinci maçında ise iki takım arasında oynanan U-16 maçında 2-0'lık skorla Bucaspor'un gençleri gülen taraf oldu.

U-17 VE U-19 TAKIMLARI MANİSA'DA KOZLARINI PAYLAŞTILAR

Pazar günü ise Atatürk Spor Kompleksi Suni Çim Sahası'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Bucaspor'un U-17 ve U-19 takımları karşılaştılar. Günün ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor U-17 futbol takımı, Bucaspor'a 2-1 mağlup olurken, iki takım arasında oynanan U-19 maçını ise konuk takım Bucaspor, 3-1 kazandı.