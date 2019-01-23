Büyükşehir'in U-16 Futbol Takımı İlk Yarıda Attığı Gollerle 3 Puanı Kaptı
56 dakika önce
Bölgesel Gelişim Liglerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 ve U-16 futbol takımları, erteleme maçlarında Fethiyespor'u bugün Ertuğrul Dilek Sahası'nda konuk etti.
Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, Fethiyespor'la golsüz berabere kalırken, günün ikinci maçında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Fethiyespor'un U-16 futbol takımları karşı karşıya geldiler. Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 futbol takımı, Fethiyespor'u, 2 ve 20'inci dakikalarda Azat Yücel'in attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı Galibiyeti Kaçırdı
Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 futbol takımı, Fethiyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başarırken, U-15 futbol takımı ise Fethiyespor'u elinden kaçırdı. Golsüz sona eren maçın 80 dakikasında da etkili bir mücadele ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 futbol takımı girdiği net gol pozisyonları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:13 Kaynak: Bültenler
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