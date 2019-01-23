Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in U-16 Futbol Takımı İlk Yarıda Attığı Gollerle 3 Puanı Kaptı

Büyükşehir'in U-16 Futbol Takımı İlk Yarıda Attığı Gollerle 3 Puanı Kaptı

56 dakika önce

Bölgesel Gelişim Liglerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 ve U-16 futbol takımları, erteleme maçlarında Fethiyespor'u bugün Ertuğrul Dilek Sahası'nda konuk etti.

Büyükşehir'in U-16 Futbol Takımı İlk Yarıda Attığı Gollerle 3 Puanı Kaptı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, Fethiyespor'la golsüz berabere kalırken, günün ikinci maçında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Fethiyespor'un U-16 futbol takımları karşı karşıya geldiler. Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 futbol takımı, Fethiyespor'u, 2 ve 20'inci dakikalarda Azat Yücel'in attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı Galibiyeti Kaçırdı

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 futbol takımı, Fethiyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başarırken, U-15 futbol takımı ise Fethiyespor'u elinden kaçırdı. Golsüz sona eren maçın 80 dakikasında da etkili bir mücadele ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 futbol takımı girdiği net gol pozisyonları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:13 Kaynak: Bültenler

Fethiyespor, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Futbol, Güncel
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