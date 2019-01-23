Büyükşehir'in U-16 Futbol Takımı İlk Yarıda Attığı Gollerle 3 Puanı Kaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, Fethiyespor'la golsüz berabere kalırken, günün ikinci maçında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Fethiyespor'un U-16 futbol takımları karşı karşıya geldiler. Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 futbol takımı, Fethiyespor'u, 2 ve 20'inci dakikalarda Azat Yücel'in attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı Galibiyeti Kaçırdı

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 futbol takımı, Fethiyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başarırken, U-15 futbol takımı ise Fethiyespor'u elinden kaçırdı. Golsüz sona eren maçın 80 dakikasında da etkili bir mücadele ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 futbol takımı girdiği net gol pozisyonları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu.