Büyükşehir'in ulaşım yatırımları devam ediyor - Son Dakika
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Büyükşehir'in ulaşım yatırımları devam ediyor

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve akıcı trafik için ulaşım yatırımlarına devam ediyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve akıcı trafik için ulaşım yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki 15 Temmuz ve Aşiyan Sokak Kavşaklarında yapılan çalışmalar tamamlandı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Talas-Anayurt Hattı olarak bilinen ve Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Umut Caddesi, Mehmet Timuçin Caddesi ve Turgut Özal Caddesi'nden geçen raylı sistem hattı ile kent merkezinden Talas'a giden araçlara devamlılık imkanı sağlayan projeyi hayata geçirdi. 15 Temmuz Caddesi ile Aşiyan Sokak'ı Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayan iki kavşakta çalışmalar tamamlandı. Yan yollar açılarak trafikte kesinti yapılmadan gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, taşkın su kanalı üzerine köprü yapıldı ve iki kavşakta düzenlemelere gidildi.


Proje kapsamında kapalı kesit uzunluğu yaklaşık 170 metre olan köprü için yaklaşık 5 bin m3 beton, 500 ton demir ve 9 bin m2 kalıp kullanıldı. Köprü üzerinde raylı sistem ve taşıt trafiğine uygun olarak kavşak düzenlemesi yapılarak genişletilen yol platformuyla trafiğin akıcı hale getirilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalarda 40 bin ton stabilize, 30 bin ton kırılmış yol malzemesi ve 5 bin ton asfalt kullanıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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