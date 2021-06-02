Büyükşehir'in Üniversite Hazırlık Kurslarına Ön Başvurular Başladı - Son Dakika

Büyükşehir'in Üniversite Hazırlık Kurslarına Ön Başvurular Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin "Destek Bizden, Çalışmak Sizden" sloganıyla başlattığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için ön kayıt başvuruları başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin "Destek Bizden, Çalışmak Sizden" sloganıyla başlattığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için ön kayıt başvuruları başladı. Üniversite hazırlık sürecindeki öğrenciler için 1 Haziran'da başlatılan ön kayıt başvuruları 20 Temmuz'da son bulacak. Başvurular mersin. bel. tr adresinden gerçekleştiriliyor.

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2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 4 bin 64 öğrenci Büyükşehir'den destek aldı


Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 'eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi doğrultusunda büyük önem verdiği Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 4 bin 64 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilere, değişik branşlardaki 227 öğretmen üniversiteye hazırlık süreçlerinde destek sağladı. Akdeniz, Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık ve Anamur'daki şubelere eklenen Bozyazı ile birlikte kurs merkezlerinin sayısı 9'a yükseldi.


Detaylar, Büyükşehir'in resmi internet sitesinde yer aldı


2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için de ön kayıt başvurularını almaya başlayan Büyükşehir, başvuruları mersin. bel. tr adresinden kabul ediyor. Mersin sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilerin başvuru yapabileceği kurs merkezleri için yapılması gerekenler, okula devam eden ve mezun öğrencilerden istenilen belgeler ile başvuru linki mersin. bel. tr adresinin 'duyurular' bölümünde yer aldı.


Yayın Tarihi: 2. 6. 2021 10: 23: 29

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:58 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'in Üniversite Hazırlık Kurslarına Ön Başvurular Başladı - Son Dakika
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