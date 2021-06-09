Büyükşehir'in Üreticiye Desteği Sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir'in üreticiye desteği sürüyor

Akseki'de çilek fidesi üretimine başlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda Akseki Aşağı Aşıklar Mahallesi'nde çilek fidesi üretimine başlandı.

Antalyalı çiftçilerin her zaman yanında olmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi ilçelerde üreticiye ücretsiz fide yardımını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticiyi desteklemek, tarıma teşvik ve fide çoğaltılması amacıyla Akseki Aşağı Aşıklar Mahallesi'nde çilek fidesi üretimine başlandı. Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışma kapsamında bölgeye uygunluğu tespit edilen çilek fideleri kışlık bir ürün olarak Akseki'nin Aşağı Aşıklar Mahallesi'nde üretilecek. Burada çoğaltılacak çilek fideleri diğer üreticilere dağıtılacak. Aşağı Aşıklar Mahalle Muhtarı Mustafa Et, tarımı ve üreticiyi destekleyen projeler üreten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e üreticiler adına teşekkür etti.

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