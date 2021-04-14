Büyükşehir'in üretimi yatırıma dönüşüyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, üretken belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Salihli Beton, Parke, Bordür ve Büz Fabrikasında üretilen kilit parke, beton boru ve büzler MASKİ Genel Müdürlüğü'nün alt ve üstyapı çalışmalarında da kullanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılacak olan kilit parke taşının belediye bünyesinde üretilmesini ön gören projesiyle Salihli'de hayata geçirilen Beton ve Büz Fabrikasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde Manisa kaynaklarının Manisa'da kalması amacıyla hizmete kazandırılan fabrikada geçtiğimiz 2020 yılında 700 bin metrekare kilit parke taşı ile 58 bin 450 metre bordür üretimi yapıldı. Fabrikada 4657 adet 150'lik beton boru, 21869 adet 200'lük beton boru, 335 adet 300'lük beton boru, 200 adet 400'lük beton boru, 191 adet 500'lük beton boru, 200 adet 600'lük beton boru, 323 adet boyun bileziği, 654 adet konik ile çok sayıda çeşitli çaplarda beton bilezik, 2 ve 3 taban delikli 200'lük çıkış da üretildi.

Kamu Kaynakları Etkin Kullanılıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Salihli'de üretimi gerçekleştirilen taşlar, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün alt ve üstyapı hizmetlerinde de kullanılıyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü'nce Salihli'ye bağlı Karayahşi Mahallesi üstyapı çalışması ile Köseali Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları da Salihli Beton, Parke, Bordür ve Büz Fabrikasında üretilen taşlarla gerçekleştiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların duyduğu projelere kendi üretimiyle çözüm sunduğunu belirten Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, tesisin kamu kaynaklarının etkin kullanılması noktasında büyük önem arz ettiğini ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi.