Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek - Son Dakika

Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına iş dünyasından destek geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına iş dünyasından destek geldi. İnegöllü iş adamlarının bağışladığı mobilyalar, Büyükşehir ve Kestel Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kestel'de 21 Haziran akşamı meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren 200'den fazla personel, BUSKİ ve Fen İşleri bünyesindeki iş makineleriyle bölgeye adeta çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, köy meydanındaki enkazı kısa sürede kaldırırken, daha sonra da tek tek selden zarar gören evlerde temizlik çalışması yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin afetten saran görenler için başlattığı seferberlik çalışmasına iş dünyasından büyük destek geldi. İnegöl Mobilium AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ve iş adamları tarafından hazırlanan yardım tırı, Kestel Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelerek Büyükşehir ve Kestel belediyelerinin araçlarına yüklendi. 21 aileye ulaştırılmak üzere koltuk takımı, çocuk odası ve halıdan oluşan yardım malzemeleri, daha sonra ekipler tarafından Dudaklı köyüne getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Enkazın kaldırılarak hayatın yavaş yavaş normale döndüğü köyde, yapılan yardımlardan ötürü aileler yardımseverlere teşekkür etti. - BURSA

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek - Son Dakika
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