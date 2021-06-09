Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yaz Spor Okulları kayıtları başladı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 13 branşta düzenlenen Yaz Dönemi Spor Okulları 1. ve 2. dönem kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi çocuklara hem tatil hem de eğitim imkanı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz da sürdürüyor.

Futbol, basketbol, okçuluk, tenis, yüzme, su kayağı gibi kursların olduğu yaz okulunda, çocuklar yaz tatilini hem sporla geçirecek hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak. Bu kapsamda birinci dönem kursları 3 Temmuz-4 Ağustos, ikinci dönem kursları ise 6 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleştirilecek.

13 spor tesisi ve şehrin farklı bölgelerinde bulunan dokuz parkta, birbirinden farklı branşlarla çocukların hem eğlenmesini hem de yeteneklerini geliştirmesini sağlayacak kurslardan ve tesislerden çocuklar en üst seviyede yararlanacak.

Kurslara, cimnastikte 4-10, yüzmede 6-15, futbolda, basketbol, hentbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, tekvando ve kick boksta 7-15, su kayağında 11-15, buz pateninde 4-15 yaş grubunda olanlar katılabilecek.

Kentteki 9 parkta spor ve sosyal içerikli eğitimler de verilecek. Buna göre, Emek İnönü 1 Parkı başta olmak üzere, Beyazşehir TOKİ 2 Parkı, Tuna Parkı, Belsin Büyük Park, Hürriyet Elmaağaçlı Parkı, Danişment Parkı, İldem Parkı, Yeşilırmak Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda çeşitli sporlar yapılacak.