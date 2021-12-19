Büyükşehir'in Yetiştirdiği 600 Bin Çiçek Toprakla Buluşuyor - Son Dakika
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Büyükşehir'in Yetiştirdiği 600 Bin Çiçek Toprakla Buluşuyor

19.12.2021 14:17

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde hayata geçirilen bitki üretim serasında yetiştirilen 600 bin adet mevsimlik ve kalıcı çiçek, toprakla buluşturulmaya başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde hayata geçirilen bitki üretim serasında yetiştirilen 600 bin adet mevsimlik ve kalıcı çiçek, toprakla buluşturulmaya başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan serasında yetiştirilen 600 bin adet mevsimlik ve kalıcı çiçekler, toprakla buluşturulmaya başlandı. İl genelinde bulunan peyzaj alanlarına Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince dikilmeye başlanan çiçeklerin Manisa'ya renk katacağı belirtildi. Manisa'mızın rengarenk bir hal alması için Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Şehzadeler ilçemize bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde bulunan seramızda yetiştirmiş olduğumuz Hercai Menekşe, Çuha, Kana, Bodrum Papatyası, Süs Lahanası, Acem Halısı gibi mevsimlik ve de kalıcı çiçek çeşitlerini peyzaj noktalarımızda uygulamaya başladık. 600. 000'den fazla çiçeğin mali değeri dışarıdan almak suretiyle almış olsaydık, maliyeti oldukça yüksek olabilirdi. Fakat belediyemize ait seramızda çok çok düşük bir maliyetle yetiştirerek üretken belediyecilik anlayışımıza güzel bir örneği daha dahil etmiş olduk. peyzaj alanlarımızda kendi seramızda yetişen çiçeklerin dikimine devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Büyükşehir'in Yetiştirdiği 600 Bin Çiçek Toprakla Buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir'in Yetiştirdiği 600 Bin Çiçek Toprakla Buluşuyor - Son Dakika
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