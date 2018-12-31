Büyükşehir'in Yıldız Basketbolcuları Manisa İl Karmasında İlk Hedefine Ulaştı
1 saat önce
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Denizlispor ve Eskişehirspor'u mağlup ederek adını 8-10 Şubat tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan çeyrek final müsabakalarına yazdırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Basketbol takımından, Ege Çetinkaya, Arda Niyazi Kazancı, Hasip Yiğit Güvengil, Muratcan Ceylan ve Can Borneday'ında forma giydiği Manisa Basketbol İl Karması takımı, Muğla'da 28-30 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Denizlispor ve Eskişehirspor'u mağlup ederek adını 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan çeyrek final müsabakalarına yazdırdı.
Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Manisa Basketbol İl Karması takımının ilk maçında Denizlispor'u 88-60 ve ikinci maçında Eskişehirspor'u 76-72 mağlup ederek adını çeyrek final müsabakalarına yazdırdığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Basketbol takımı antrenörü Hakkı Altınbilek, " Manisa İl Karması Basketbol takımında, kulübümüz Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan toplam 5 sporcu forma giydi. Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi maçlarında Manisa Basketbol İl Karması takımımız ilk hedefine ulaştı. Şimdi hedefimiz 8-10 Şubat tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarında da başarılı sonuçlara imza atıp adımızı yarı final müsabakalarına yazdırmak" diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:29 Kaynak: Bültenler
Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak