Büyükşehir'in Yıldız Basketbolcuları Manisa İl Karmasında İlk Hedefine Ulaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Basketbol takımından, Ege Çetinkaya, Arda Niyazi Kazancı, Hasip Yiğit Güvengil, Muratcan Ceylan ve Can Borneday'ında forma giydiği Manisa Basketbol İl Karması takımı, Muğla'da 28-30 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Denizlispor ve Eskişehirspor'u mağlup ederek adını 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan çeyrek final müsabakalarına yazdırdı.

Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Manisa Basketbol İl Karması takımının ilk maçında Denizlispor'u 88-60 ve ikinci maçında Eskişehirspor'u 76-72 mağlup ederek adını çeyrek final müsabakalarına yazdırdığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor U-14 Basketbol takımı antrenörü Hakkı Altınbilek, " Manisa İl Karması Basketbol takımında, kulübümüz Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan toplam 5 sporcu forma giydi. Muğla'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi maçlarında Manisa Basketbol İl Karması takımımız ilk hedefine ulaştı. Şimdi hedefimiz 8-10 Şubat tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarında da başarılı sonuçlara imza atıp adımızı yarı final müsabakalarına yazdırmak" diye konuştu.