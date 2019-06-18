Büyükşehir'in Yıldızları Balkanlarda Coştu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Zilan Ertem'in 32 kg'da birinci olarak rakiplerine İstiklal Marşımızı dinlettiği şampiyonada, Belinay Beyza Gökkaya 63 kg'da 2., Pınar Boğa ise 40 kg'da 3. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Balkan Judo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Makedonya'nın Üsküp şehrinde yapıldı. Şampiyonada Türkiye ile birlikte Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kıbrıs ve Makedonya olmak üzere 10 ülkeden toplamda 239 sporcu mücadele etti. Şampiyonada milli takımımız adına mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyezpor Judo Şubesi, sporcuları da kazandıkları başarılarla göğsümüzü kabarttı.

Milli Marşımızı Dinletti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcularından Zilan Ertem, minderde rakiplerini bir bir dize getirerek önemli bir başarı elde etti. 32 kg'da mücadele eden Zilan Ertem şampiyon olarak bayrağımızı göndere çektirdi ve İstiklal Marşımızı tüm Balkan ülkelerine dinletti.

Başarıyla temsil ettiler

Zilan Ertem'in yanı sıra şampiyonada mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcularından olan Belinay Beyza Gökkaya 63 kg'da 2., 40 kg'da mücadele eden Pınar Boğa ise3. olarak ülkemizi başarıyla temsil ettiler.