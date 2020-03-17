Büyükşehir'in Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği - Son Dakika

Büyükşehir'in Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Erzurum'da denetim seferberliği başlattı.

Büyükşehir'in Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Erzurum'da denetim seferberliği başlattı.


Maliye, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla eczane, ecza deposu ve medikalcileri tek tek denetimden geçiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, lokanta, berber, market ve perakende satış noktalarını da ihmal etmedi. Çin'den başlayarak neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek isteyenler çıkınca, denetimler de peşi sıra geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, eczanelerden ecza depolarına, medikalcilerden lokanta, market, kahvehane ve kuaför salonlarına varıncaya kadar birçok işyerini denetimden geçirdi. Maliye, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelin de katıldığı denetimlerde sadece hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı değil, aynı zamanda maske ve dezenfektan ürünlerinin yanı sıra gıda ürünlerinin alış ve satış faturaları da gözden geçirildi.


ALIŞ-SATIŞ FATURALARI TEK TEK İNCELENDİ


Ekipler, Erzurum merkezde ilk etapta 79 eczane, ecza depoları ve 9 medikal firmasını denetimden geçirdi. Maliye çalışanlarının da iştirakiyle yapılan denetimlerde, özellikle maske ve dezenfektan ürünlerin ocak ve şubat aylarına ait alış ve satış faturaları ile güncel satış fiyatları gözden geçirildi. Yanı sıra ecza depolarında da herhangi bir stoklama olup olmadığı araştırılırken, medikalciler de dahil olmak üzere son iki aylık dönemin tüm alışveriş kayıtları tek tek incelendi.


DENETİMLER ŞEHRİN GENELİNDE YAPILDI


Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince yürütülen denetimler, şehirdeki market, lokanta, kahvehane ve kuaför salonlarında da devam etti. Ekipler, söz konusu işyerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, marketlerde ise, gıda ürünlerinin alış faturaları ile etiket fiyatları arasındaki farklar da mukayese edildi. Eksiklikleri tespit edilen işletmecilere uyarıda bulunup ek süre tanıyan denetim ekipleri, süreçte ihmali ve kusuru bulunan işyerlerinin çok ağır para cezalarına çarptırılacağını hatırlatmayı da ihmal etmedi. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların başta fiyatlar konusunda karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu "Alo 175" hattına bildirmeleri çağrısında bulunarak, Zabıta'ya ait "Alo 153" hattının da, her zaman olduğu gibi yine bütün çağrılara açık olacağının altını çizdiler. - ERZURUM

Erzurum, Maliye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor         
14:10
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor         
12:04
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 21:06:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'in Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]