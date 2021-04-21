Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi - Son Dakika

Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi

21.04.2021 18:01
Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi, System.String[]

2023 hedefleri kapsamında kentin 946 mahallesindeki yol sorunlarını çözmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı 76 iş makinesiyle araç parkını güçlendirdi.

2023 hedefleri kapsamında kentin 946 mahallesindeki yol sorunlarını çözmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı 76 iş makinesiyle araç parkını güçlendirdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı şantiye alanında düzenlenen törene katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, önemli açıklamalarda bulundu. Satın alınan iş makineleriyle halka daha kaliteli ve hızlı hizmet edeceklerini ifade eden Başkan Demir, ilave iş makinesiyle 2021 yılı sonuna kadar 1450 kilometre yol yaparak önemli bir başarıya imza atacaklarını söyledi.

İş makinesi parkını güçlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Demir, "Son teknolojiyle çok nitelikli, kaliteli ve özel iş makineleriyle Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın kuvvetlendirildiği bir gündeyiz. Aldığımız iş makinelerinin büyük bölümü burada hazır ve sahaya gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Bu seneki hedefimizi de mutlaka tutturacağız"

Yol, su ve kanalizasyon altyapı sorunlarının çözümü için koydukları hedeflere adım adım yaklaşıldığını açıklayan Başkan Mustafa Demir, "1 milyon 350 bin insanımızın yaşadığı Samsun'da 5 yılda kırsal altyapıyı bitireceğimizin sözünü vermiştik. 946 mahallemizde yetki alanımızdaki yol ve içme suyu sorunlarını çözmeyi vaat ettik. Verimli bir iki yılı kapattık. Bu hedeflerimizi 3,5 yılda tamamlayabileceğimizi gördük. 2019'da 500 kilometre yol, 2020'de de 1350 kilometre yol yaptık. Bu seneki hedefimiz ise 1450 kilometre. 2021 yılı için şimdi yeni ufuklara yelken açıyoruz. Bu seneki hedefimizi de mutlaka tutturacağız. 2023'te yol sorununu tamamen tarihe gömmüş olacağız. 7 gün 24 saat çalışmaya devam" diye konuştu.

"Elimizdeki makine parkı kapasitemiz 210'dan 286'yı çıktı"

İş makinelerini kiralamak yerine satın almanın daha karlı olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Altyapı yatırımları iş makinesi gücüyle yapılıyor. 3,5 yıllık kira bedeliyle makinenin kendisini satın alacağımızı görünce maliyetle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Fayda analizini de yaparak bunları satın aldık. Elimizdeki makine parkı kapasitemiz 210'dan 286'yı çıktı. Bunun yanında 189 kamyon ve iş makinesi kiralama ihalemizi de yapmıştık. Toplamda ise 475 aracımız oldu. Halkımıza daha güzel hizmetler yapmak için araçlarımızı belediyemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende altyapı yatırımları maliyetlerinin nasıl karşılandığını da anlatan Başkan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bu çalışmaları dışarıya tek kuruş para ödemeden kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Mühendislerimiz, operatörlerimiz, şoförlerimiz ve tüm ekiplerimizle gece-gündüz sahadayız. Geçmişte yapıldığı gibi ihale etsek 4 kat fazla maliyetle iş yapmak zorunda kalacaktık. Şimdi ise 4 liraya yaptıracağımız işi kendi ekiplerimizle 1 liraya mal ediyoruz. Onun için düşük maliyetle çok kısa sürede çok iş yapmış oluyoruz. Bunu SASKİ'de de uyguluyoruz."

İş makineleri hizmet alım töreninde Genel Sekreter İlhan Bayram, Başkan Vekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız ve Ali Seyfi Küçükgöncü, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, firma yetkilileri ile fen işleri personelleri katıldı. - SAMSUN

Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi
Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi
Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi
Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi
Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi
Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir işi makinası parkını güçlendirdi - Son Dakika


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