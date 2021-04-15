Büyükşehir, işitme engellilerin ellerini güçlendiriyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. 120 gönüllü ile 20 işitme engelli bireyin bir araya geleceği "Ellerimde Güç Var" projesi ile engellilerin desteklenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

"ELLERİMDE GÜÇ VAR"

Bugüne kadar hayata geçirdiği birçok proje ile engellilere sunulan sosyal hizmetleri yaygınlaştıran ve engellilerin sosyal hayata katılımına imkân sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu sefer de "Ellerimde Güç Var" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen projede 120 gönüllü ve 20 işitme engelli bir araya geliyor. Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin koordinatörlüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kâğıt Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan proje ile genel olarak, Kocaeli'nde yaşayan 19-24 yaş arası işitme engelli gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

ENGELİ OLAN VE OLMAYAN GENÇLER BİR ARAYA GELECEK

Gençlerde gönüllülüğü inşa etmenin, sorumluluk duygusunu geliştirmenin ve toplumsal duyarlılığı artırmanın da hedeflendiği proje sayesinde engeli bulunmayan gençlerin işitme engeli bulunan gençlerle katılacakları sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler sayesinde kaynaşmaları sağlanacak ve toplumsal duyarlılıkları artırılacak. Ayrıca geleneksel sporlara karşı ilginin azaldığı günümüzde işitme engelli bireylerin ve engeli bulunmayan gönüllü gençlerin geleneksel sporlara karşı ilgilerinin arttırılması, geleneksel sporların gençler vasıtası ile gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.

DİL EĞİTİMİNİN ARDINDAN SİNEMA KEYFİ

"Ellerimde Güç Var" projesi kapsamında, 19-24 yaş aralığındaki işitme engelli bireyler ile aynı yaş aralığındaki engeli bulunmayan gönüllü gençlerin geleneksel sporlar, işaret dili eğitimi, sinema ve kahve etkinliklerinde buluşmaları planlandı. Gönüllü gençler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek altı haftalık işaret dili eğitiminin sonrasında işaret diline çevrilmiş üç farklı sinema filmi hep birlikte izleyecekler. Bu sayede engeli bulunmayan gençler, işitme engelli bireyler gibi sessiz film izleyerek, empati kurmayı ve engelli yaşıtlarının hislerini anlamayı tecrübe edecekler. Film sonrasında ise aynı mekânın kafeterya bölümünde kahve etkinliği yapılacak ve iki farklı grubun bir arada sosyalleşmesi sağlanacak. Ayrıca işaret diline çevrilen sinema filmlerinde rol alan oyuncu veya yapımcılar kahve etkinliklerine davet edilerek hedef kitle ile buluşmaları temin edilecek.

GELENEKSEL SPORLARIMIZI ÖĞRENECEKLER

Engelli vatandaşların sportif faaliyetlere katılımının da teşvik edileceği proje kapsamında diğer bir proje faaliyeti olarak katılımcılara Kocaeli Kağıtspor Kulübü Derneği tarafından okçuluk ve Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu tarafından da binicilik eğitimi verilecek. Bu sayede engelli bireylerin de spor hizmetlerinden faydalanabilmeleri ve engeli bulunmayan gençlerin ise geleneksel sporlara ilgilerinin artırılması sağlanmış olacak.

GÖNÜLLÜ GENÇLERE İŞARET DİLİ KİTABI HEDİYE

Projeye destek sağlayan gönüllü gençlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında hazırlanacak olan işaret dili kitabı hediye edilecek. Gençlere ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hali hazırda sunduğu sportif ve kültürel hizmetlerden yararlanmaları hususunda öncelik ve ayrıcalık sunulacak.