Büyükşehir İstihdam ve Kariyer Merkezi 253 vatandaşı iş sahibi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Büyükşehir İstihdam ve Kariyer Merkezi 253 vatandaşı iş sahibi yaptı - Son Dakika Ekonomi

Büyükşehir İstihdam ve Kariyer Merkezi 253 vatandaşı iş sahibi yaptı

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezince 5 ayda 253 vatandaş iş sahibi yapıldı.

Büyükşehir İstihdam ve Kariyer Merkezi 253 vatandaşı iş sahibi yaptı, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezince 5 ayda 253 vatandaş iş sahibi yapıldı.


Vatandaşların her türlü sorununa çözüm arayan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde İstihdam ve Kariyer Merkezi, işsiz vatandaşların umudu oldu. Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla kurulan merkez, 5 ayda 253 kişiyi işe yerleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne, iş talebinde bulunmak için gelenlere yardımcı olmak amacıyla oluşturulan ve İŞKUR ile imzalanan protokol sonrası ağustos ayında faaliyetlerine başlayan İstihdam ve Kariyer Merkezi, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. İş isteyenler ve işçi arayanların bir araya getirildiği merkezde, aranan iş ve işçi profiline uygun talepler özel sektöre iletiliyor.


Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan İstihdam ve Kariyer Merkezi, yönlendirmeyi kabul eden vatandaşların işe alım süresince takibini de gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde ise başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor. Kariyer Merkezi'nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kişisel ve kurumsal eğitimler, özgeçmiş oluşturma gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor.


Başkan Demir'e teşekkür


İstihdam ve Kariyer Merkezi'nin işsizler için fırsat olduğunu belirten vatandaşlar, "İstihdam ve Kariyer Merkezi sayesinde işçi arayan işverenlere daha rahat ulaşabiliyoruz. Böyle bir merkezin kurulmasına öncülük ettiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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