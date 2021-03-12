Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu - Son Dakika

Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu

12.03.2021 14:46
Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü yıldönümü kapsamında "Yeter ki Korkma" temasıyla tören düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü yıldönümü kapsamında "Yeter ki Korkma" temasıyla tören düzenledi. Büyükşehir personeli saat 12.00'de Atatürk heykelinin bulunduğu belediye binası önünde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı gururla okudu.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, ilçe hizmet birimleri ve ASAT Genel Müdürlüğü önünde "Yeter ki Korkma" temasıyla törenler düzenlendi.

Atatürk heykelinin bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve personel katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen törende Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) eşliğinde İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla okundu.

Antalya'da saat 12.00'de hep birlikte İstiklal Marşının okunması çağrısına Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı mobil etkinlik otobüsü de katıldı. Işıklar Caddesi'ne park eden mobil etkinlik otobüsünden saat 12.00'de İstiklal Marşı çalındı. İstiklal Marşı'nın okunmasına Vatandaşlar, kaldırımdan, evlerinin balkon ve pencerelerinden, esnaf iş yerlerinin önünden eşlik etti. - ANTALYA

Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu
Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu
Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu
Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu
Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu
Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir İstiklal Marşı için tek nefes oldu - Son Dakika


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