Büyükşehir itfaiye ekipleri canla başla görev başında - Son Dakika

Antalya Manavgat ile Muğla'nın Marmaris ilçelerinde devam eden orman yangınlarının ardından hemen bölgeye intikal eden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangın söndürme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarının hemen ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile bölgeye sevk edildi. Manavgat yangın bölgesinde 2 arazöz, 1 ilk müdahale arama-kurtarma aracı ile Park ve Bahçeler Dairesi'nden 20 tonluk su tankeri ve 10 personel yangınla mücadele ederken Marmaris yangın bölgesinde ise 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 7 personel bölgeye intikal etti. Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın söndürme ve soğutma faaliyetleri kapsamında ekipler, bölgede Manavagat merkez, Hocalı, Avasun, Sevinç ve Kalemler Mahallesi'nde yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Kalemler Mahallesi'nde yer alan Besihane'ne çalışmalarına devam eden ekipler gece gündüz demeden faaliyetlerini başarı ile sürdürüyor.

Yangın söndürme çalışmaları dur durak bilmeden devam ediyor.

Muğla Marmaris'te Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ekipler ise, Marmaris İçmeler'de yer alan Marmaris Uygulama Oteli çevresindeki orman yangınının kontrol altına alınmasının yanı sıra, Armutalan mevki ve Hisarönü Mahallesi'ndeki yangın söndürme ve su takviyesi çalışmalarına başarı ile devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise çalışmaların bir an evvel tamamlanarak devletin tüm imkanları ile yaraların sarılacağını belirterek "Duamız, en az zararla en kısa zamanda yangınların kontrol altına alınmasıdır. Tüm Antalya ve Muğla halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ