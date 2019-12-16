Büyükşehir itfaiye, soba yangınlarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir itfaiye, soba yangınlarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

Büyükşehir itfaiye, soba yangınlarına karşı vatandaşları uyardı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kullanılmaya başlanan soba, kalorifer ve elektrikli ısıtıcılardan çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir itfaiye, soba yangınlarına karşı vatandaşları uyardı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kullanılmaya başlanan soba, kalorifer ve elektrikli ısıtıcılardan çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşları uyardı.


Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacalarının zaman içerisinde kurum bağlayarak, tıkanmalara sebep olduğunu ve tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümleri, kurum tutuşmalarının ise yangınları beraberinde getirdiğini belirtti.


"Kurumlar bacayı tıkar ve daha sonra tutuşarak ev yangınlara sebep olur"


İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Çavuşu Engin Özer, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verdi. Özer, "Temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacaları zamanla içerisinde kurum biriktirir. Bu kurumlar bacayı tıkar ve daha sonra yanarak, tutuşarak ev yangınlara sebep olur. Bacalarda biriken kurumlar evlerimizin içine karbonmonoksit gazı verip, zehirlenip ölmemize sebebiyet vermektedir. Tahliye edilmeyen karbonmonoksit gazı ölümlere, kurumlar da ev yangınlarına sebebiyet vermektedir" dedi.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, odun ve kömür sobası kullanan vatandaşların soba kurulumunda çok fazla dirsek kullanmamalarının, sobayı yakmak için benzin, tiner gibi kolay parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak durmalarının büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. İş yerlerinin yılda 2, konutların ise yılda 1 defa baca temizliği yaptırması gerektiğini ifade eden ekipler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak baca bakımı konusunda hizmet verdiklerini kaydettiler.


Ekiplerin verdiği bilgiye göre, elektrikli ısıtma cihazlarının tesisat ve genel bakımlarının yapılması, sigorta kutularında kaçak akım rölesi bulunması yangınları önlemek açısından önem taşıyor. Ayrıca, vatandaşların soba gibi ısıtma ünitelerinin yakın çevresinde hızlı yanabilen, kolay tutuşabilen tül gibi eşyaları bulundurmamaları ve çoklu elektrik priz kullanımında da fazla akım çeken birden fazla cihaz kullanmamaları gerekiyor. - MERSİN

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı
İBB'nin personel sayısı 43 bin 307'ye ulaştı Kuyuya düşen eşek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

Son Dakika Haberleri
17:05 Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2) - Son Dakika
17:04 Belediyeden öğrencilere büyük jest - Son Dakika
17:04 Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar - Son Dakika
17:00 Yüzde 40 Hibeli düve alımı destek başvuruları başladı - Son Dakika
16:59 Başkan Güder, Teknopark sohbetlerinin konuğu oldu - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir itfaiye, soba yangınlarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]