Büyükşehir itfaiye, soba yangınlarına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kullanılmaya başlanan soba, kalorifer ve elektrikli ısıtıcılardan çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşları uyardı.



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacalarının zaman içerisinde kurum bağlayarak, tıkanmalara sebep olduğunu ve tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümleri, kurum tutuşmalarının ise yangınları beraberinde getirdiğini belirtti.



"Kurumlar bacayı tıkar ve daha sonra tutuşarak ev yangınlara sebep olur"



İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Çavuşu Engin Özer, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verdi. Özer, "Temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacaları zamanla içerisinde kurum biriktirir. Bu kurumlar bacayı tıkar ve daha sonra yanarak, tutuşarak ev yangınlara sebep olur. Bacalarda biriken kurumlar evlerimizin içine karbonmonoksit gazı verip, zehirlenip ölmemize sebebiyet vermektedir. Tahliye edilmeyen karbonmonoksit gazı ölümlere, kurumlar da ev yangınlarına sebebiyet vermektedir" dedi.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, odun ve kömür sobası kullanan vatandaşların soba kurulumunda çok fazla dirsek kullanmamalarının, sobayı yakmak için benzin, tiner gibi kolay parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak durmalarının büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. İş yerlerinin yılda 2, konutların ise yılda 1 defa baca temizliği yaptırması gerektiğini ifade eden ekipler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak baca bakımı konusunda hizmet verdiklerini kaydettiler.



Ekiplerin verdiği bilgiye göre, elektrikli ısıtma cihazlarının tesisat ve genel bakımlarının yapılması, sigorta kutularında kaçak akım rölesi bulunması yangınları önlemek açısından önem taşıyor. Ayrıca, vatandaşların soba gibi ısıtma ünitelerinin yakın çevresinde hızlı yanabilen, kolay tutuşabilen tül gibi eşyaları bulundurmamaları ve çoklu elektrik priz kullanımında da fazla akım çeken birden fazla cihaz kullanmamaları gerekiyor. - MERSİN