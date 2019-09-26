Büyükşehir İtfaiyeden Lokma Hayrı

Lokma hayrına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'nun yanı sıra daire başkanları da katılım sağladı.

"İtfaiye Haftası" dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda lokma hayrı yapıldı. Lokma hayrına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve daire başkanları katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, vatandaşlara lokma dağıttı. Yapılan hayrın Allah katında kabul olmasını dileyen vatandaşlar ise kendi canını hiçe sayarak görev yapan itfaiye personelinin de haftasını kutladı. Öte yandan düzenlenen lokma hayrında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri de bir konser verdi.