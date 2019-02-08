2018 YILINDA 2805 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Başta yangın olmak üzere her zaman vatandaşın yardımına koşan Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, 2018 yılında 2805olaya müdahale etti. Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatına sahip olan Büyükşehir İtfaiyesi, talep edilmesi halinde komşu illerde de kurtarma olaylarına katkıda bulunuyor.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında yoğun ve başarılı bir çalışma performansı gösterdi. Büyükşehir İtfaiyesi her geçen gün araç parkını güçlendirerek, günümüz şartlarına göre modernizasyona gidiyor. Büyükşehir İtfaiyesi, Malatya genelinde 1 merkez ve 18 şubesiyle yangın ve kurtarma olaylarına anında müdahale için 7/24 esasına göre hizmet veriyor.

2277 Yangına müdahale edildi

Büyükşehir İtfaiyesi, 2018 yılında toplam 2277 yangına müdahalede bulunarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı. Müdahale edilen 2277 yangının; 28'i orman, 205'i ev, 79'u işyeri, 1528'i ot, çöp, bahçe, 112'si araç, 48'i odunluk, kömürlük, bodrum, 277'sinin de diğer yangınlardan oluştuğu belirtildi. İtfaiye ekipleri ayrıca aynı yıl toplam 528 kurtarma olayına müdahalede bulundu. Bu müdahalelerin 343'ü trafik kazası, 178'i sel baskını ve 7'si ise boğulma vakalarından oluşuyor.

45 kişi hayatını kaybetti

2018 yılı içerisinde Malatya'da yangın, trafik kazası ve boğulmalardan dolayı toplam 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu vatandaşların 1'inin yangında, 37'sinin trafik kazasında, 7'sinin de boğulmadan dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi.

46 bin 115 kişiye eğitim verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangınlara karşı daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla birçok özel ve kamu kurumunda eğitim çalışmaları düzenlendi.

İtfaiye Dairesi bünyesindeki eğitim amirleri tarafından yıl içerisinde Resmi Kurumlarda, okullarda, özel kurumlarda, muhtarlara, imamlara ve kaymakamlık personelleri olmak üzere gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında 46 bin 115 kişiye görsel ve uygulamalı eğitimler verildi.