Büyükşehir itfaiyesi Bin 508 olaya müdahale etti - Son Dakika

Büyükşehir itfaiyesi Bin 508 olaya müdahale etti

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü ile geniş bir coğrafyaya sahip Muğla'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçe amirliği, 25 itfaiye istasyonu olmak üzere 38 noktadan itfai olaylara müdahale ederek vatandaşların yanında oluyor.

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü ile geniş bir coğrafyaya sahip Muğla'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 13 ilçe amirliği, 25 itfaiye istasyonu olmak üzere 38 noktadan itfai olaylara müdahale ederek vatandaşların yanında oluyor. 2020 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 1508 olaya müdahale etti.

Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı


7/24 görevinin başında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2020 yılı içerisinde 139 ev yangını, 32 iş yeri yangını, 79 araç yangını, 24 depo yangını, 33 orman yangını, 753 ot yangını, 2 gemi-tekne yangını, 89 elektrik pano yangını, 140 trafik kazası, 208 hayvan kurtarma, 9 su baskını olaylarına müdahale etti. Muğla genelinde orman köylerinin fazla olması nedeni ile Büyükşehir Belediyesi 136 adet 3 tonluk yangına ilk müdahale tankerini mahallelere teslim ederek yangına müdahale konusunda eğitim verdi. Yine 2020 yılı içerisinde 133 kurum ve kuruluşta 35 bin 280 kişiye de yangın eğitimleri verildi.


208 hayvan kurtarma olayı


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yangınlar ve kazalar dışında özellikle yaz aylarında hayvan kurtarma sayılarında artış yaşanıyor. 208 hayvan kurtarma olayına giden itfaiye ekipleri kalp masajı yapılıp oksijen maskesi takılarak suni solunum yapılan köpek, çatıya çıkan keçiler, hayata döndürülen ebabil kuşu, yavrusunun su kanalında sıkıştığını havlayarak haber veren anne köpeğin yavrusunun kurtarılması, kuyuya düşen ineğin çıkarılması, kafası boruya sıkışan kedinin kurtarılması ve havaların ısınmasıyla evlere giren yılanların evden alınarak doğaya bırakılması gibi birçok farklı olaya müdahale etti. - MUĞLA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir itfaiyesi Bin 508 olaya müdahale etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:51 HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı 11:45 Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı 11:33 Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı 11:32 Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak 11:14 Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı 11:02 AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı 10:59 Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 10:50 Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık 10:43 Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru 10:43 Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor 10:25 Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler 10:19 Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı 09:37 İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek 09:33 Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar 09:26 Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
11:51
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
11:45
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
11:33
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
11:32
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
11:14
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
11:02
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
10:59
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
10:50
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
10:43
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
10:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 12:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir itfaiyesi Bin 508 olaya müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]