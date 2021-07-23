Büyükşehir itfaiyesi günü yoğun geçirdi - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün Aydın genelinde çıkan yangınlarda yoğun mesai harcadı. İtfaiye ekipleri beş farklı yerde çıkan yangına anında müdahale etti. Yangınlarda yaralanan iki vatandaş itfaiye ekipleri tarafından yangından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Bugün ilk yangın ihbarı Kuşadası Güzelçamlı'dan gelirken, ekipler marangoz atölyesinde çıkan yangın alanına kısa sürede intikal ederek söndürdü ve sonrasında da soğutma çalışması yaptı. İlk ihbarın ardından peşi sıra yangın ihbarlarına koşan ekipler, ilk olarak Efeler Veysi Paşa Mahallesi'ndeki ev yangınına müdahale etti. Yangında iki helyum gazı tüpü patlarken dolu dört tüp itfaiye ekiplerinin yoğun gayretiyle patlamadan yangın alanından çıkarıldı. Evdeki helyum gazı tüpünün patlamasıyla oluşan yangında iki vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Daha sonra Sultanhisar İlçesi Rekmez Mahallesi Nysa yolunda çıkan arazi yangınında da hızlıca söndürme ve soğutma çalışmalarına başlayan ekipler, Buharkent ilçesi Murat Dağı Mahallesi Üçkuyular Mevkisi'nde çıkan yangını söndürmek için de yoğun çaba sarf etti. Ekipler ayrıca yine Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'nde Funda Sitesi'nde bir evde çıkan yangına da hızlıca müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin donanımlı itfaiyecilerini tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaralanan vatandaşlara acil şifalar dilerken yangınlarda malları zarar gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN