Büyükşehir itfaiyesi ile güvendesiniz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir itfaiyesi ile güvendesiniz - Son Dakika

Büyükşehir itfaiyesi ile güvendesiniz

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2019 yılında il genelinde 9 bin 353'ü yangın, 7 bin 474'ü arama kurtarma ve 278'i sel-su baskını olmak üzere toplam 17 bin 300 olaya müdahale etti.

Büyükşehir itfaiyesi ile güvendesiniz, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 2019 yılında il genelinde 9 bin 353'ü yangın, 7 bin 474'ü arama kurtarma ve 278'i sel- su baskını olmak üzere toplam 17 bin 300 olaya müdahale etti.


Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı Bursa'da toplam 558 personelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 758 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 12 bin 996 olaya müdahale ederken, bu sayı 2019 yılında 17 bin 300'e çıktı.


Günde 47 olay


Bünyesindeki 112 itfaiye aracının yanında 64 gönüllü istasyonda 50 traktör tankeri ve 12 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2019 yılında 9 bin 353 yangın, 7 bin 474 arama kurtarma, 278 sel-su baskını ve 195'i de farklı olaylara müdahale etti. Yine 2019 yılında 139 bin 59 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 2 bin 998 yangın denetimi yapılarak rapor hazırlandı. Geçen yılın verileriyle günde en az 47 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil, can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi. Bursa sahillerinde 15 noktada 60 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde yaz sezonunda 249 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.


Önce güvenlik


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluşturmanın en önemli şartlarından birinin güvenlik olduğunu söyledi. Can güvenliğinin tehlikede olduğu bir yerde kimsenin yaşamak istemeyeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu sebeple itfaiye, belediyecilik hizmetlerinde en hayati alanlardan biri. Gerek olası yangınlara anında müdahale, gerekse can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi noktasında itfaiyemize ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi
Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Son Dakika Haberleri
18:05 Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika
18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:04 Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı - Son Dakika
18:04 SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit... - Son Dakika
18:02 Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:08:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir itfaiyesi ile güvendesiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]