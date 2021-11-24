Üye Girişi
Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine sahip çıktı - Son Dakika

Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine sahip çıktı

24.11.2021 11:04
Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine sahip çıktı

Denizli'de yangında kullanılması için hazır bekletilen su dolu tankerin lastiklerinin çalınmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı duruma el atarak yeni lastik ve jantlar aldı.

Denizli'de yangında kullanılması için hazır bekletilen su dolu tankerin lastiklerinin çalınmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı duruma el atarak yeni lastik ve jantlar aldı.

Olay, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesinde meydana gelmişti. Yaz döneminde meydana gelen orman yangınlarının ardından mahalle muhtarlığı tarafından ormanlık alanlarda belirli noktalara su dolu tankerler bırakıldı. Kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından o tankerlerden birinin lastikleri çalındı. Kontroller sırasında durumu fark eden mahalle muhtarı Muhammet Yeşildağ, hayatı boyunca ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek şaşkınlığını gizleyemedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı duruma kayıtsız kalmadı. Çalınan lastik ve jantların yerine yenileri muhtar Muhammet Yeşildağ'a teslim etti. Ekiplere teşekkür eden muhtar Muhammet Yeşildağ, "Çıkmasını hiçbir zaman istemediğimiz bir durumla karşılaşmadan ekipler bizlerin yardımına koştu. Çalınan lastiklerin yerine yenilerini teslim etti. Bizde hemen lastikleri yerine taktık. Çalan kişileri Allah'a havale ediyorum. Kamu malının zarar görmesi çok üzüntü verici. Ayrıca yaptığımız araştırma neticesinde bu lastikler hiçbir araçta kullanılamıyormuş. Satmak için çalındığını düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ

Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine sahip çıktı
Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine sahip çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine sahip çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak 10:57 Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak Akşener'den Denizli mitingine başka illerden insan taşıdıkları iddiasına yanıt: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur 10:50 Akşener'den Denizli mitingine başka illerden insan taşıdıkları iddiasına yanıt: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti 10:49 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 08:03 Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi

Son Dakika Haberleri
11:01 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!
10:56 Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak
10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi
10:48 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!
10:40 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
10:37 Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!
10:36 Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyada birbirine girdi
10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!
10:35 Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar!
KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi! KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!         
11:02
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:49
Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor! Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!         
10:46
Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyada birbirine girdi Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyada birbirine girdi         
10:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:11:14. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir itfaiyesi lastiği çalınan su tankerine sahip çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement