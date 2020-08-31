Büyükşehir İtfaiyesi mobilya mağazası yangına hızlıca müdahale etti

Bugün öğleden sonra Efeler'deki bir mobilya mağazasında yangın çıktı.

Bugün öğleden sonra Efeler'deki bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı ve profesyonelce müdahalesiyle binayı sarmadan söndürüldü. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki koltuk döşeme işi yapan bir mobilya mağazasında çıktı. Dükkan içerisindeki kolay tutuşabilen ürünlerin tutuşmasıyla büyüyen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hızla müdahalede bulundu. Yangın sebebiyle bina tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin üstün gayretleriyle yangın binayı sarmadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu sürekli olarak bilgilendirirdi. Başkan Çerçioğlu oluşabilecek yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 23:43 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Büyükşehir İtfaiyesi mobilya mağazası yangına hızlıca müdahale etti - Son Dakika

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