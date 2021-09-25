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BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR

25.09.2021 12:45

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD, kentte ve çevre illerde yaşanan orman yangınlarındaki başarılı mücadelesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Denizli Valiliği tarafından 'Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirildi.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD, kentte ve çevre illerde yaşanan orman yangınlarındaki başarılı mücadelesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Denizli Valiliği tarafından 'Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirildi.

Denizli ve çevre illerde, çok sayıda meydana gelen orman yangınlarına karşı başarılı bir şekilde mücadele yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD Denizli İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Denizli Valiliği'nde gerçekleştirilen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz ve beraberindekiler katıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD Denizli İl Müdürlüğü ekipleri, teşekkür belgesini Vali Atik'in elinden aldı. Vali Atik, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a verdi. Denizli Valisi Atik, burada yaptığı konuşmada Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Hem şahsınıza, hem personelinize göstermiş olduğunuz gayretten dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bizleri gururlandırdınız. Çok güzel bir uyumla, Denizlimizde çok şükür yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Bizim yüzümüzü ağarttınız. Denizli olarak Türkiye'de örnek illerden biri olduk. Bu başarı sizin" dedi. Zolan ise, Büyükşehir Belediyesi olarak gerek Denizli'de gerekse şehir dışında gerçekleşen orman yangınlarında tüm ekiplerle büyük bir uyumla çalıştıklarını ifade ederek, "Orman teşkilatımız, itfaiye teşkilatımız, AFAD'ımız işbirliği içerisinde, orman yangınlarına anında müdahale etti. Yangınlar büyümeden söndürüldü" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR
BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR
BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR
BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR - Son Dakika
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