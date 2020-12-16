Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine dalış eğitimi - Son Dakika

Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine dalış eğitimi

16.12.2020 12:29
Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine dalış eğitimi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan ve tamamı gönüllülerden oluşan 9 personel, yerel ve ulusal sularda meydana gelebilecek arama kurtarma olaylarında görev almak için Muğla'da verilen donanımlı dalış eğitimini başarılı ile tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan ve tamamı gönüllülerden oluşan 9 personel, yerel ve ulusal sularda meydana gelebilecek arama kurtarma olaylarında görev almak için Muğla'da verilen donanımlı dalış eğitimini başarılı ile tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki personellerden gönüllülük anlayışı içerisinde yerel ve ulusal sularda meydana gelebilecek arama kurtarma olaylarında görev almak için 9 personel Muğla'nın Fethiye ilçesinde Adem Dalış Eğitim Merkezi eğitmenleri eşliğinde donanımlı dalış eğitimlerini başarı ile tamamlayarak CMAS-TSSF onaylı iki yıldızlı dalıcı belgelerini almaya hak kazandı. Dalıcı adayları belirlenirken gönüllülük anlayışı ön planda tutularak, adayların Spor A.Ş.'de görev yapan yüzme eğitmenlerince ön hazırlık ve değerlendirmelerinin yapılmasının yanı sıra Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop desteği ile detaylı sağlık taramaları yapıldı. Personel hiperbarik testine tabi tutularak basınç altında fiziki olarak yeterlilikleri ölçülürken, dalıcı adaylarına Kayseri Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından ilkyardım eğitimi de verildi. Tüm değerlendirmelerden geçebilen ve Su altı hekimi Adem Özdemir tarafından son muayeneleri gerçekleştirilerek sağlık açısından dalış yapması uygun görülen dalıcı adayları, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma biriminde görev yapabilmek için dalış eğitimine katıldı. Muğla Fethiye'de gerçekleştirilen dalış eğitimi programında, dalıcı adaylarına sualtında kullanılacak haberleşme işaretleri, malzemeyi kuşanma, suya giriş teknikleri, sualtına alçalma teknikleri, nefes alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, kurtarma becerileri ve dalış teknesinde nelere dikkat edileceği, su altı emniyet kuralları, dalış hastalıkları ve kazaları, tehlikeli deniz canlılarını ve dalış bölgesi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra aynı zamanda da sualtında çevre ve personelin kendisini koruması ile ilgili kapsamlı çalışmalar yaptırıldı.

Eğitimi başarı ile tamamlayarak iki yıldızlı dalıcı belgesi alan itfaiye personeli, Su Altı Arama - Kurtarma faaliyetini yürütebilme yolunda ilk aşamayı tamamlayarak ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek olan dalış eğitimlerini tamamladıktan sonra iç ve dış sularda hizmet vermeye başlayacak. - KAYSERİ

Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine dalış eğitimi
Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine dalış eğitimi
Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine dalış eğitimi
Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine dalış eğitimi

Arama Kurtarma, Kayseri, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir itfaiyesi sualtı arama kurtarma ekibine dalış eğitimi - Son Dakika


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