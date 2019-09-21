Büyükşehir itfaiyesi yazın 1606 olaya müdahale etti

Muğla'nın 13 ilçesinde 38 itfaiye noktası, 505 personel, 143 araçla 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yaz sezonunda 1606 itfai olaya müdahale ederek vatandaşın yanında oldu.



Haziran- Eylül ayı arasında 783 ot-çöp- anız yangını, 95 orman yangını, 31 su baskını, 248 hayvan kurtarma, 163 trafik kazası kurtarma, 18 odun, kömür, depo, 66 araç, 59 ev, 47 iş, 2 gemi, tekne, 94'de diğer yangınlar olmak üzere 1606 itfai olaya müdahale etti.



Özellikle yüzde 68 orman varlığı ile yaz aylarında üzücü orman yangınlarının yaşandığı Muğla'da Büyükşehir İtfaiyesi gerek yangına müdahale, gerek araç ve su desteği ile büyük mücadele örneği gösterdi. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile orman yangınlarında en ön safta mücadele ederek ekiplere araç ve malzeme desteği sağladı. 128 orman köyüne yangın tankeri dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle yaz aylarında bu tankerlerin ilk müdahalelerde kullanıldığını ve yararlı olduğunu saptadı.



Gürün; "7 gün 24 saat Muğla için görevimizin başındayız"



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir ailesi olarak mesai saati gözetmeden 7 gün 24 saat Muğla için görev başında olduklarını belirtti.



Başkan Gürün; "Muğla etrafı denizlerle çevrili, 1480 km kıyı şeridine sahip, yüzde 68'i orman, endemik bitkileri ile eşsiz şehirlerimizden biri. Özellikle yaz aylarında artan nüfusu, yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapan Muğlamız hassasiyetle korunması gereken bir incimiz. Yazın artan sıcaklıklar, insanoğlunun dikkatsizliği, tarlalarda bilinçsiz anız yakmalar ve daha birçok sebeple ne yazık ki büyük orman yangınları yaşadık. Ciğerlerimizi yakan bu orman yangınlarına Orman, Büyükşehir ekipleri iş birliği ile gerekli müdahaleler yapılarak bu felaketlerden en az zararla çıkılması için uğraşıldı. Dalaman- Fethiye, Milas, Bodrum ve diğer ilçelerimizde Haziran ve Eylül ayı içerisinde büyüklü küçüklü 95 orman yangını meydana geldi.



Büyükşehir ekipleri olarak var gücümüzle mücadele ettiğimiz orman yangınlarının şehrimizde, ülkemizde bir daha yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmalı, vatandaşlarımız bilinçlendirilmeli en önemlisi de yangınla etkin mücadele için gerekli tedbirler alınmalıdır. Yangınlara karşı büyük bir özveri ile çalışan tüm ekiplere ve Büyükşehir İtfaiye teşkilatımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA