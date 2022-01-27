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Büyükşehir itfaiyesinden 'Baca Yangını' uyarısı - Son Dakika

Büyükşehir itfaiyesinden 'Baca Yangını' uyarısı

27.01.2022 14:59
Büyükşehir itfaiyesinden 'Baca Yangını' uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü ve kıyı kesimlerde oluşan rüzgarlı havalar nedeniyle meydana gelen soba, şofben, baca zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü ve kıyı kesimlerde oluşan rüzgarlı havalar nedeniyle meydana gelen soba, şofben, baca zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Yaşanan olumsuzlukların başında bilgisizlik ve yanlış kullanım ile ihmalden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, uyulması gereken kurallar belirtildi. İzin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmaması gerektiği hatırlatan açıklamada, "Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı. Ayrıca aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmelidir. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı, sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı, bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli. Binaların Yangından Korunması yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmelidir" denildi.

"Bacalarınız çatlak olmamalı"

Yapılan açıklamada "Baca içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılmasıyla tutuşarak alev almakta ve baca yangınları meydana gelmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Baca yangınlarının binaya sirayet etmemesi için bacaların çatlak olmaması, dış etkenlerden korunmuş ve yeterli yangın dayanımına sahip olması gerekir. Baca içerisindeki çatlaklar yangının çatı ve binalara geçişini kolaylaştırmaktadır. Bacaların normal soba, doğalgaz ya da katı yakıtlı olması fark etmez. Bacalarını mutlaka yılda bir defa temizletilmelidir. Baca temizliğinde bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemeli. Çatı arasından geçen bacaların yalıtımların dikkat edilmeli. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun ve yağ tortularının baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalı. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacaları kullanarak can güvenliği tehlikeye atılmamalı. Bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalıdır. Kaliteli yakıt kullanılmasına özen gösterilmeli. Bacanızda sorun çıktığında İtfaiye (112) aranmalı."

İtfaiye 2021 yılında 7 baca yangınına müdahale etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı baca ve yağlı kanal temizleme için 2022 yılı için yetkilendirilen 15 firmaya eğitim verdiğini açıkladı. Verilen bu eğitimler ile baca yangınlarında düşüş yaşandığı tespit edilirken İtfaiye ekipleri tarafından 2017 yılında 25, 2018 yılında 20, 2019 yılında 11, 2020 yılında 10, 2021 yılında ise 7 baca yangınına müdahale edildiği açıklandı. - MUĞLA

Büyükşehir itfaiyesinden 'Baca Yangını' uyarısı
Büyükşehir itfaiyesinden 'Baca Yangını' uyarısı
Büyükşehir itfaiyesinden 'Baca Yangını' uyarısı

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Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Kömür, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir itfaiyesinden 'Baca Yangını' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir itfaiyesinden 'Baca Yangını' uyarısı - Son Dakika
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