Büyükşehir İtfaiyesinden Çanakkale'de eğitim

Ulusal ve uluslararası platformda gösterdiği çalışmalarla adından söz ettiren Türkiye'nin en başarılı itfaiyeleri arasında yerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor. Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Çanakkale'de bulunan fabrika çalışanlarına eğitim verildi.

KOBİTEM EĞİTİM VERDİ

Gelen eğitim talepleri doğrultusunda hem Kocaeli hem de Kocaeli dışındaki kurum ve kuruluşlara eğitim hizmeti veren Büyükşehir İtfaiyesi tarafından, Çanakkale'nin Biga ilçesinde kurulu CENAL Elektrik Üretim A. Ş. firmasından gelen eğitim talebine istinaden, firma bünyesindeki Acil Durum Ekiplerine eğitim verildi. Eğitim, KOBİTEM eğitmenleri tarafından firmanın üretim tesislerinde gerçekleştirildi.

4 GÜNLÜK UYGULAMALI EĞİTİM

4 gün süren eğitimlerde; Yanma ve Yangın, Yangın Davranışı, Duman Yapısı ve Riskleri, Kişisel Korunma Donanımları, Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme, Yangına Müdahalede Kullanılan Akımlar, yangın Ortamında Kazazede Aranması ve Kurtarılması konuları üzerinde duruldu.